Галерея ⟩ В Аэгвийду состоялся Президентский поход

Президент Керсти Кальюлайд прибыла на поезде вместе со многими другими таллиннцами, в поход она отправилась на лыжах. "Для нынешней зимы снега невероятно много", - прокомментировала президент на финише.

Веселая компания, переодетые в кроликов женщины и дети из волости Раквере, также не пропустили президентский поход. "На самом деле сначала мы были группой Tantsumaiad, с компанией очень весело приезжать, и таким образом теперь сформировался обычай, что зайцев уже ждут, и теперь мы как будто неотъемлемая часть Президентского похода", - сказала одна из зайцев, Сирье Ребане.