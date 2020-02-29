Сб, 29.02.2020
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Галерея ⟩ В Аэгвийду состоялся Президентский поход

Сегодня в Аэгвийду состоялся XVII Президентский поход. Некоторые отправились в поход на лыжах, некоторые - пешком, пишет Virumaa Teataja.

Президент Керсти Кальюлайд прибыла на поезде вместе со многими другими таллиннцами, в поход она отправилась на лыжах. "Для нынешней зимы снега невероятно много", - прокомментировала президент на финише.

Веселая компания, переодетые в кроликов женщины и дети из волости Раквере, также не пропустили президентский поход. "На самом деле сначала мы были группой Tantsumaiad, с компанией очень весело приезжать, и таким образом теперь сформировался обычай, что зайцев уже ждут, и теперь мы как будто неотъемлемая часть Президентского похода", - сказала одна из зайцев, Сирье Ребане.

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