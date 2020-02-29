В Европе появилась страна с полностью бесплатным общественным транспортом

Начиная с субботы, 29 февраля, проезд в общественном транспорте Люксембурга стал бесплатным. Как подчеркнули местные власти, это первый в мире случай, когда общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны.
Такое решение принято, чтобы снизить загруженность автодорог. Отмечается, что бесплатный проезд позволит каждому домохозяйству Люксембурга сэкономить порядка 100 евро в год. Чего не скажешь о госказне - ежегодно поступления от билетов составляли 41 млн евро, что составляет порядка восьми процентов от общих доходов, пишет Rus.TVNET.
До сих пор в Люксембурге только 32 процента поездок на работу совершались на автобусе, а 19 процентов — на поезде. Для сравнения: в Париже 68,6 процентов поездок на работу приходится на общественный транспорт, сообщает "Медуза".
Постоянно в Люксембурге проживают 614 тысяч человек. Еще около 200 тысяч человек каждый приезжают в эту страну на работу из соседних государств — например, из Бельгии, Франции и Германии. Площадь Люксембурга составляет 2586 километров.
По числу автомобилей, отмечает BBC News, Люксембург занимает первое место в Европе — более 650 машин на 1000 жителей.