Картина дня: последствия коронавируса для эстонцев, Масленица и хитрая мошенница

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Эстонцы наводят ужас на иностранцев
Обнаруженный в Эстонии коронавирус принес с собой неожиданные проблемы. В то время как эстонцы с опаской оглядывались на людей с азиатской внешностью, задаваясь вопросом, могут ли они быть переносчиками коронавируса, теперь иностранцы видят в жителях Эстонии потенциальных переносчиков инфекции. Читать далее...
Новый квартал в Таллинне построят с помощью крупнейшего в истории кредита
Европейский банк реконструкции и развития и банк Luminor подписали в пятницу в Таллинне с застройщиком столичного района Porto Franco кредитный договор — с ЕБРР на 63 млн евро и с Luminor на 39 млн евро. Читать далее...
Недавно освобожденный из тюрьмы пьяный водитель сел за руль и вновь оказался за решеткой
Благодаря бдительному местному жителю выяснилось, что в момент аварии за рулем Audi находился 31-летний мужчина, который к прибытию полицейских сидел на заднем сидении машины. Читать далее...
Все взятые в Эстонии в пятницу пробы на коронавирус оказались отрицательными
Лаборатория Департамента здоровья провела анализ проб на коронавирус, взятых в пятницу у 12 человек. Ни один из них не заражен. Читать далее...
Предупредите близких! Хитрая мошенница втирается в доверие к людям
В Козе была замечена женщина, которая ищет знакомств с пожилыми людьми. Речь идет о хитрой схеме мошенничества, которая используется для получения собственной выгоды. Читать далее...
В Нарву! В Нарву! К нам едут петербургские театры
В Vaba Lava в Нарве пройдет мини-фестиваль театров из Петербурга. Один из них вскоре даст спектакль и в Таллинне. Читать далее...
Смотрите, как жители Ласнамяэ отмечают Масленицу в парке Паэ
Сегодня, 29 февраля, в парке Паэ по случаю Масленицы проходят традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом. Читать далее...
«Не хочу обратно в тюрьму»: мужчина пытался ограбить эстонскую фирму, а после неудачной попытки упал на колени
Угрожавший сотруднице ножом преступник даже не подозревал, что эта фирма вообще не работает с наличными. Читать далее...
«Нет бесконечному Путину»: в Москве прошел 20-тысячный марш памяти Бориса Немцова
Акции памяти убитого пять лет политика Бориса Немцова проходят в ряде городов России. Организаторы марша в Москве заявили численность участников в 30 тысяч человек. Читать далее...