Вспышка коронавируса: первая смерть в США, Париж отменяет полумарафон

В субботу число заболевших резко выросло в Южной Корее, которая остается второй по количеству заболевших страной после Китая. Теперь в стране заражено 3 150 человек, для борьбы с вирусом мобилизована армия.

Военнослужащие дезинфицируют некоторые районы города Тэгу на юго-востоке страны, в котором отмечены основные случаи заражения. Власти считают, что члены христианской секты Синчхончжи, которая активно действует в этом городе, заразили друг друга в ходе собрания в Тэгу, после чего вирус распространился по всей стране.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого" - наивысшего уровня риска в градации ВОЗ. В организации при этом добавляют, что эпидемию можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.

Ситуация в мире

Многие страны рапортуют о новых случаях заболевания. В самом Китае число заразившихся не растет.

В западных штатах США - Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне - зафиксировано четыре новых случая заражения, при том, что у заболевших не было контактов с людьми из других стран.

Всего в США, по данным ВОЗ, подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса.

Поступают также пока не подтвержденные сообщения, что первые случаи заражения зафиксированы в КНДР. Лидер страны Ким Чен Ын выступил с предупреждением, что проникновение в страну инфекции вызовет серьезные последствия.

Что происходит в США?

В округе Кинг-Каунти штата Вашингтон произошла первая смерть от коронавируса 19-NCoV на территории США. Об этом объявил представитель департамента здравоохранения штата.

Ранее сообщалось, что штате заболел учащийся средней школы. Нкто из заразившихся в США не имел контактов с уже заболевшими. Общее число случаев заражения в США достигло 22-х.

В пятницу власти округа Санта-Клара в штате Калифорния сообщили о том, что вирус был диагностирован у пожилой женщины с хроническим заболеванием.

По данным властей, она не выезжала за пределы США и не контактировала с зараженными людьми.

В штате Орегон позитивные результаты тестирования на коронавирус обнаружены у школьного учителя в округе Клакамас.

В пятницу президент Дональд Трамп обвинил демократов в политизации сообщений о распространении коронавируса. Выступая на митинге в Южной Калифорнии, президент заявил, что политика открытых границ, которую защищают демократы, является прямой угрозой здоровью всех американцев. По мнению президента, речь идет о новом обмане общественности.

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