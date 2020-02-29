В Таллинне снизились цены на топливо

Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллинне, дешевле всего - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 6% до 1,254 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 1,7% до 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 3,6% до 1,166 евро за литр, дизельного топлива - на 2,4% до 1,069 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина снизилась на 1,4% до 1,369 евро за литр, цена дизельного топлива - на 5,6% до 1,359 евро за литр.