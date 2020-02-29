Блог ⟩ С сегодняшнего дня в связи с коронавирусом в Таллинне приступает к работе специальная бригада скорой

В дополнение к стандартной команде скорой помощи, состоящей из трех человек, сегодня в Таллинне начала работать бригада из двух человек (сотрудник здравоохранения и техник скорой помощи) для обслуживания вызовов, связанных с подозрением на коронавирус, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.
Бригада из двух человек, которые приезжают на дом и берут пробы на коронавирус, работает ежедневно с 10:00 до 18:00, а в остальное время обычная бригада скорой помощи в составе трех человек реагирует на сообщения о подозрениях на коронавирус. В общественных местах, таких как аэропорт и порт, группа скорой помощи в составе трех человек круглосуточно выезжает на вызовы, связанные с подозрением на коронавирус, и доставляет в больницу людей, у которых подозревается заражение.
Бригады скорой помощи выезжают на вызов на основании информации, поступившей из Центра тревоги, взятую пробу специально обученное подразделение доставит прямо в лабораторию Департамента здоровья.
О результатах лаборатория Департамента здоровья сообщит дежурному чиновнику больницы, который дальше будет заниматься человеком, у которого взяли пробу.
В Эстонии круглосуточно работают 104 бригады скорой помощи, которые обслуживают около 800 пациентов. Таллинская скорая помощь обслуживается 23 бригадами скорой помощи в Таллинне, волости Виймси, городе Маарду и прилегающих районах.