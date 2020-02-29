Блог ⟩ С сегодняшнего дня в связи с коронавирусом в Таллинне приступает к работе специальная бригада скорой

Бригада из двух человек, которые приезжают на дом и берут пробы на коронавирус, работает ежедневно с 10:00 до 18:00, а в остальное время обычная бригада скорой помощи в составе трех человек реагирует на сообщения о подозрениях на коронавирус. В общественных местах, таких как аэропорт и порт, группа скорой помощи в составе трех человек круглосуточно выезжает на вызовы, связанные с подозрением на коронавирус, и доставляет в больницу людей, у которых подозревается заражение.