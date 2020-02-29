Галерея ⟩ Пьяный водитель в домашних тапках врезался в автобус, который привез зрителей на спектакль

Пресс-секретарь полиции Туули Хярсон сказала, что в полицию сообщили, что на улице Вакзали в Вильянди на парковке театра произошла авария: Audi врезался в припаркованный перед театром автобус. По данным полиции, за рулем был 29-летний мужчина, которого доставили в арестный дом, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира, 36-летнего мужчину, увезли в больницу с места происшествия. К приезду репортера и фотографа портала Sakala на месте была скорая помощь, спасатели и полицейский автомобиль, в камере которого сидел очевидно пьяный мужчина в домашних тапочках.