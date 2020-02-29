В Эстонии резко вырос спрос на антибактериальную продукцию из Украины

"Повышение спроса на антибактериальные салфетки вполне объяснимо: от любого вируса проще защититься, чем вылечиться. Наблюдая за тенденциями ЕС, мы готовы к прогнозируемому всплеску покупательской активности в Украине, особенно это касается спроса на Smile Antibacterial со спиртом", - сказал руководитель бизнес-направления Hygiene корпорации "Биосфера" Александр Лавров.

Согласно данным корпорации, спрос вырос в семь раз в Польше, в 10 раз - в Болгарии, в три раза - в Литве и в два раза - в Эстонии.