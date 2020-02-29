Большинство летевших вместе с инфицированным иранцем из Эстонии являются гражданами Латвии

В свою очередь информация о пассажирах-иностранцах передана учреждениям Эстонии, Литвы и Швеции, передает BNS из Риги.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков ранее сообщил, что центр индивидуально связался с большинством пассажиров самолета, которые находились в контакте с заболевшим Covid-19 пациентом из Эстонии, а также с их семейными врачами, которые будут отслеживать их состояние.

Семейные врачи информированы о том, что их пациенты должны оставаться дома в течение 14 дней, а также им даны рекомендации по обеспечению режима изоляции. Врачи будут поддерживать постоянную связь с этими людьми, чтобы выяснить, не появились ли у них симптомы.

Перевощиков сообщил, что вместе с полицией удалось установить и конкретный маршрутный микроавтобус, на котором заразившийся мужчина ехал из Рижского аэропорта на автовокзал. Его водитель информирован о том, что перевозил заболевшего пассажира, а также вся информация предоставлена его семейному врачу.

В свою очередь все жители Латвии, которые вместе с инфицированным "Covid-19" мужчиной ехали в одном автобусе из Риги в Таллинн, установлены и информированы о необходимых действиях.