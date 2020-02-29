Скорая помощь. ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

На юге Москвы во время вечеринки в банном комплексе три человека погибли от удушья после того, как в бассейн в закрытом помещении высыпали 25 килограммов сухого льда.

Инцидент произошел в пятницу вечером в банном комплексе "Девятый вал", где инстаблогерша Екатерина Диденко ("Аптечный Ревизорро") с друзьями отмечала день рождения.

Один из тяжело пострадавших - 32-летний мужчина - скончался ночью в реанимации. По данным российских СМИ, это супруг Екатерины Диденко Валентин. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

В разгар вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда. Это вещество представляет собой замороженную двуокись углерода, которая уже при комнатной температуре быстро превращается в тяжелый углекислый газ. Несколько гостей прыгнули в бассейн и тут же начали терять сознание.

"В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, ещё один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия", - говорится на сайте Следственного комитета.

Утром в субботу Екатерина Диденко записала обращение в "Инстаграме", в котором сказала, что подписала документ о неразглашении обстоятельств произошедшего. Она сказала, что троих участников вечеринки "больше с нами нет", назвав в том числе "Валю".

СКР сообщает о госпитализации нескольких участников мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Позже в распоряжении российских СМИ появилось видео момента, когда лед засыпают в бассейн, и молодые люди прыгают в него. Перед тем, как засыпать лед в бассейн, муж Екатерины Диденко зачитывают инструкцию по применению сухого льда.

"Твердый диоксид углерода CO2, при обычных условиях (атмосферном давлении и комнатной температуре) переходящий в газообразное состояние", - говорит он. После этого лед высыпают в бассейн.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Диденко критиковали за то, что в "сториз" "Инстаграма" из реанимации она использовала фильтр.

Многие вспомнили, что Диденко не раз говорила, что имеет образование провизора и работала в аптеке, а значит, должна была знать о свойствах сухого льда.