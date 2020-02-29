С 1 марта в Эстонии изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

С воскресенья, 1 марта, в Эстонии вступают в силу изменения в Законе об оружии, которые главным образом касаются поездок охотников и спортсменов-стрелков по Европейскому союзу. Также впредь оружию в зависимости от степени опасности будет присваиваться класс А, В или С, передает Rus.ERR.