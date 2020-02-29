Сб, 29.02.2020
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  • С 1 марта в Эстонии изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

С 1 марта в Эстонии изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

С воскресенья, 1 марта, в Эстонии вступают в силу изменения в Законе об оружии, которые главным образом касаются поездок охотников и спортсменов-стрелков по Европейскому союзу. Также впредь оружию в зависимости от степени опасности будет присваиваться класс А, В или С, передает Rus.ERR.

Поправками к Закону об оружии будет полностью имплементирована директива ЕС об огнестрельном оружии. Изменения призваны унифицировать условия контроля за приобретением оружия и владением им в Европейском союзе.

"Для поездки в другое государство с оружием большей огневой мощи необходимо запросить предварительное разрешение, а затем – выдаваемое полицией однократное разрешение", – пояснила ведущий служащий охраны общественного порядка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и пограничной охраны Рийта Прооса.

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