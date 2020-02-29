С 1 марта в Эстонии изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

С воскресенья, 1 марта, в Эстонии вступают в силу изменения в Законе об оружии, которые главным образом касаются поездок охотников и спортсменов-стрелков по Европейскому союзу. Также впредь оружию в зависимости от степени опасности будет присваиваться класс А, В или С, передает Rus.ERR.
Поправками к Закону об оружии будет полностью имплементирована директива ЕС об огнестрельном оружии. Изменения призваны унифицировать условия контроля за приобретением оружия и владением им в Европейском союзе.
"Для поездки в другое государство с оружием большей огневой мощи необходимо запросить предварительное разрешение, а затем – выдаваемое полицией однократное разрешение", – пояснила ведущий служащий охраны общественного порядка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и пограничной охраны Рийта Прооса.