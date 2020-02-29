Независимые российские СМИ создают синдикат

Среди них: телеканал "Дождь", Meduza, "Эхо Москвы", "Новая газета", Znak.com, "Такие дела", "Бумага", "Тайга.инфо", ТВ2, "Юга.ру", 7x7, "Черновик, "Северопост.ру" и другие.

Главная цель синдиката - независимое освещение проблем страны. "Против нас работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей", - заявил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.