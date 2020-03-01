Общеобразовательная школа лишилась лицензии: ученикам некуда возвращаться после каникул

Родитель из Вырумаа Катрин Пудерселл связалась со всеми родителями, чтобы получить обзор, что будет с детьми дальше и выяснилось, что на данный момент для 13 детей еще ищут пути решения проблемы, к понедельнику у них нет конкретной школы, где они начнут учиться, передает «Актуальная камера».

«В отношении шести детей идут переговоры, мы предложили варианты со своей стороны, местные самоуправления предложили свои варианты», - комментирует руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло.

По словам живущего в Вырумаа родителя Тоомаса, до сих пор о судьбе их семьи поинтересовалась только волость Выру, оттуда поступил звонок только в четверг утром.

Министерство считает, что они хорошо справляются с решением данной ситуации и окончательная ответственность за выбор школы ложится на плечи родителей.

«Но в своем приказе они взяли это обязательство на себя. Конечно, у родителя есть обязательства, но для этого нужно также разумное количество времени, которое не соответствует трем неделям от озвучивания решения до вступления его в силу, и это демонстрирует нынешняя ситуация», - комментирует «Актуальной камере» Катрин Пудерселл.

Напомним, что 5 февраля Министерство образования и науки лишило лицензии на деятельность Школу Краби, расположенную в волости Рыуге. Общеобразовательную школу впервые в истории лишили лицензии по результатам государственного надзора.

Школа Краби – это частная школа, которая с 2017 года имела срочную лицензию на проведение обучения в основной школе. В декабре прошлого года Министерство образования провело в учебном заведении государственную проверку, целью которой было оценить, отвечает ли деятельность школы по обучению и воспитанию установленным для учебных заведений требованиям.