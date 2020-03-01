Первая смерть от коронавируса в США: в Вашингтоне введен режим ЧП, Трамп обратился к нации

Кроме того, коронавирус подтвержден у одной из сотрудниц клиники для престарелых EverguedHealth округа Кинг штата Вашингтон и постоялицы этой клиники в возрасте 70 лет. Ни та, ни другая не выезжали за границу. Пожилая женщина сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, пишет Newsru.

Пресс-секретарь данного медицинского центра сообщила, что всего в клинике у 27 пациентов и 25 сотрудников выявлены симптомы респираторного заболевания, некоторые из них госпитализированы с пневмонией. По этой причине все они проходят обследование на наличие COVID-19. "Это лишь верхушка айсберга, мы ожидаем новых положительных результатов", - заявили официальные представители Сиэтла и округа Кинг, подтвердив, что в штате Вашингтон на данный момент подтверждены шесть случаев заражения. Вспышка инфекции пока носит локальный характер и не получила распространения за территорией штата, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В свете сложившейся ситуации губернатор Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата Вашингтон. Он поручил госорганам использовать "все необходимые ресурсы" для подготовки и реагирования на вспышку коронавируса. Кроме того, режим ЧП допускает в случае необходимости использовать в штате силы Национальной гвардии.

По данным CDC, на 1 марта на территории США зафиксирован 71 случай заражения COVID-19: 24 случая - непосредственно на территории США, а еще 47 человек с коронавирусом прибыли из китайского Уханя и с лайнера Diamond Princess. В начале февраля в городе Ухане от коронавируса скончался 60-летний гражданин США.

Вскоре после объявления о первой смерти гражданина США от коронавируса на территории страны президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме, на которой объявил, что американское правительство вводит временное ограничение на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса (в частности, введен запрет на въезд в страну иностранцев, посещавших Иран в последние 14 дней). Но, по словам Трампа, нет никаких оснований для паники, он рекомендовал гражданам страны не менять привычный уклад жизни.

Как заявил американский президент, в понедельник он намерен встретиться с главами крупнейших фармацевтических компаний для обсуждения ситуации с вакциной против коронавируса, передает NBC News.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.