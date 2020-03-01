Tallink начал портовую войну

Надежда на булку с котлетой

По словам Ныгене, обладатель прав на франшизу Burger King дал понять, что если они справятся, им могут предоставить некий регион, где сеть фаст-фудов присутствует, но ее работой не всецело удовлетворены.

Еще одним направлением является деятельность магазинов беспошлинной торговли. Tallink является 12-й крупнейшей безналоговой сетью в мире и шестой в сегменте кондитерских изделий. Крупнейшие в мире магазины tax-free в основном расположены в аэропортах на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, и Tallink уже участвовал в одном тендере в Юго-Восточной Азии. По словам руководителей компании, их планы были оценены как хорошие, но, видимо, все упиралось в цену. Речь идет о конкурсе с так называемым предложением вслепую.

По словам Ныгене, участие в последующих предложениях, безусловно, планируется, и для этой цели было создано дочернее предприятие в Сингапуре. Пока там нет сотрудников, есть только компания, зарегистрированная в соответствии с законом, и реальные люди будут наняты после того, как некоторые из предложений будут выиграны и начнется фактическая работа.

В дополнение ко второстепенному бизнесу ведется и основной бизнес - морские перевозки. Оборот Tallink в течение восьми лет оставался практически неизменным и колебался в диапазоне от 920 до 967 миллионов евро. В прошлом году выручка от продаж осталась без изменений по сравнению с 2018 годом, увеличившись на 24 процента до 49,7 миллиона евро. Рост прибыли произошел в основном за счет экономии средств: централизованных закупок, удачных сроков ценообразования на судовое топливо, рефинансирования кредитов и т.д.

Правление Tallink предлагает выплатить акционерам дивиденды в размере шести центов с акции. Это вдвое меньше, чем год назад, когда судоходная компания выплатила пять центов в виде дивидендов в качестве дохода владельца плюс семь центов в виде выплат, основанных на акциях: всего 12 центов на акцию.

Оборот Tallinna Sadam составил 130,5 миллиона евро, как и в 2018 году, но прибыль увеличилась на 82 процента до рекордных 44 миллионов евро. По крайней мере, некоторым инвесторам понравились результаты, так как в пятницу во второй половине дня акции портовой компании пошли в плюс.

Большие дивиденды государства

В некоторых отношениях сильный рост прибыли был искусственным, так как он был обусловлен снижением подоходного налога на 20 миллионов евро, которые компания заплатила государству в прошлом году. А именно, предыдущий единственный акционер портовой компании до IPO получил огромные дивиденды в размере 105 миллионов евро, из которых компании пришлось заплатить еще 16,2 миллиона евро подоходного налога.

В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 35 миллионов евро, или 13,4 цента с акции, и заплатила только 5,7 миллиона евро подоходного налога. Прошлогодняя прибыль до налогообложения в размере 50,6 млн евро была всего на полмиллиона евро выше, чем в 2018 году.

В отличие от Tallink, Таллиннский порт еще не обнародовал свое предложение о выплате дивидендов. По словам Вальдо Калма, это будет сделано вместе с публикацией аудированной финансовой отчетности. При этом он отметил на вебинаре, что они намерены предложить по крайней мере ту же сумму, что и в прошлом году, то есть 13,4 цента на акцию.