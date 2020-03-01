Tallink начал портовую войну

- На развитие района Горхолла уйдет от пяти до десяти лет
- Помимо морских перевозок Tallink намерен развивать побочный бизнес
- Tallinna Sadam планирует выплатить дивиденды в размере не менее 13,4 центов
В среду город Таллинн, компания Tallink и принадлежащая крупному собственнику Tallink инвестиционная фирма Infortar объявили о намерении создать совместное предприятие по реконструкции Таллиннского горхолла и строительству концертного и конференц-центра, отеля, торгового центра и собственного порта. В этот порт, согласно плану, заходили бы суда компании, ходящие по финскому маршруту, тогда как суда линии Таллинн-Стокгольм остались бы в D-терминале Старого порта, пишет Postimees.
Интересно, что цены на акции двух судоходных компаний отреагировали на новость движением в противоположных направлениях: акция Tallink выросла в тот день на 0,85%, в то время как цена акций Tallinna Sadam упала почти на 4%. Шустрые инвесторы поспешили продать акции Таллиннского порта, поскольку пассажиры Tallink на маршруте Таллинн-Хельсинки приносят значительную долю выручки компании, и, если планы Tallink будут реализованы, часть доходов Таллиннского порта будет потеряна. После завершения строительства конференц-центра Tallink должен заполучить больше пассажиров, а с устранением портовых сборов компания также сократит некоторые расходы. В прошлом год через Таллиннский порт на маршруте Таллинн-Хельсинки прошли 8,8 миллиона пассажиров, из них 5,1 миллиона - на судах Tallink.
Кроме того, во время организованного Таллиннским портом вебинара, на котором были представлены финансовые результаты прошлого года, довольно много внимания было уделено планам Tallink. По словам главы портового оператора Вальдо Калма, реализация планов также пойдет им на пользу, так как повысит стоимость строительства недвижимости в районе Старого порта. А именно, Таллинскому порту в этом районе принадлежит довольно много земли, которую планируется сдать в аренду застройщику.
Не менее пяти лет
В то же время Калм назвал большим риском решение проблемы автотранспортного сообщения с новым портом.
Понятно, что быстрая реакция инвесторов на новости была слишком поспешной. Генеральный директор Tallink Пааво Ныгене заявил на пресс-конференции в таллиннской мэрии, что строительство комплекса займет три года. Подготовительная работа займет не менее пары лет, а это означает, что весь проект займет не менее пяти лет. Фирма Tallinna Sadam и вовсе рассчитывает, что он займет пять-десять лет. А поскольку транспортные потоки, ведущие к новому порту, планируется перенаправить под землю, реалистичные сроки даже превышают десять лет.
За это время, однако, может произойти многое. Не исключено, что начнется строительство тоннеля Хельсинки-Таллинн, или, по крайней мере, станет ясно, появится ли он вообще или нет.
Уже следующие два дня показали, что скупка акций Tallink была преждевременной, так как паника, вызванная распространением коронавируса, снизила цену на 4%.
К тому времени, когда конференц-центр и порт будут построены и начнут приносить доход, может пройти несколько рабочих циклов.
Концертный зал и конференц-центр при горхолле, наряду с остальной застройкой, являются частью плана Tallink по развитию побочной деятельности.
«Мы хотим построить еще один бизнес такого же размера», - заявил в четверг на брифинге для журналистов генеральный директор Tallink Пааво Ныгене. К таким побочным бизнесам относятся франшизы известных торговых марок, например, Burger King, которая должна открыться во всех трех странах Балтии. Сейчас эти три прибалтийские страны являются единственными европейскими странами, где Burger King еще не доступен. Рассматриваются также и другие известные бренды.
Надежда на булку с котлетой
По словам Ныгене, обладатель прав на франшизу Burger King дал понять, что если они справятся, им могут предоставить некий регион, где сеть фаст-фудов присутствует, но ее работой не всецело удовлетворены.
Еще одним направлением является деятельность магазинов беспошлинной торговли. Tallink является 12-й крупнейшей безналоговой сетью в мире и шестой в сегменте кондитерских изделий. Крупнейшие в мире магазины tax-free в основном расположены в аэропортах на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, и Tallink уже участвовал в одном тендере в Юго-Восточной Азии. По словам руководителей компании, их планы были оценены как хорошие, но, видимо, все упиралось в цену. Речь идет о конкурсе с так называемым предложением вслепую.
По словам Ныгене, участие в последующих предложениях, безусловно, планируется, и для этой цели было создано дочернее предприятие в Сингапуре. Пока там нет сотрудников, есть только компания, зарегистрированная в соответствии с законом, и реальные люди будут наняты после того, как некоторые из предложений будут выиграны и начнется фактическая работа.
В дополнение ко второстепенному бизнесу ведется и основной бизнес - морские перевозки. Оборот Tallink в течение восьми лет оставался практически неизменным и колебался в диапазоне от 920 до 967 миллионов евро. В прошлом году выручка от продаж осталась без изменений по сравнению с 2018 годом, увеличившись на 24 процента до 49,7 миллиона евро. Рост прибыли произошел в основном за счет экономии средств: централизованных закупок, удачных сроков ценообразования на судовое топливо, рефинансирования кредитов и т.д.
Правление Tallink предлагает выплатить акционерам дивиденды в размере шести центов с акции. Это вдвое меньше, чем год назад, когда судоходная компания выплатила пять центов в виде дивидендов в качестве дохода владельца плюс семь центов в виде выплат, основанных на акциях: всего 12 центов на акцию.
Оборот Tallinna Sadam составил 130,5 миллиона евро, как и в 2018 году, но прибыль увеличилась на 82 процента до рекордных 44 миллионов евро. По крайней мере, некоторым инвесторам понравились результаты, так как в пятницу во второй половине дня акции портовой компании пошли в плюс.
Большие дивиденды государства
В некоторых отношениях сильный рост прибыли был искусственным, так как он был обусловлен снижением подоходного налога на 20 миллионов евро, которые компания заплатила государству в прошлом году. А именно, предыдущий единственный акционер портовой компании до IPO получил огромные дивиденды в размере 105 миллионов евро, из которых компании пришлось заплатить еще 16,2 миллиона евро подоходного налога.
В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 35 миллионов евро, или 13,4 цента с акции, и заплатила только 5,7 миллиона евро подоходного налога. Прошлогодняя прибыль до налогообложения в размере 50,6 млн евро была всего на полмиллиона евро выше, чем в 2018 году.
В отличие от Tallink, Таллиннский порт еще не обнародовал свое предложение о выплате дивидендов. По словам Вальдо Калма, это будет сделано вместе с публикацией аудированной финансовой отчетности. При этом он отметил на вебинаре, что они намерены предложить по крайней мере ту же сумму, что и в прошлом году, то есть 13,4 цента на акцию.
Сейчас Таллиннский порт обслуживает в основном Tallink (но также и другие судоходные компании), но если планы Tallink будут реализованы, они станут конкурентами. Оба перевозят пассажиров, оба являются операторами портов и оба являются застройщиками. Правда, для Tallink развитие горхолла - это финансовая инвестиция, которая не консолидирована.