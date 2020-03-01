Трагически погиб первый советский чемпион мира по велоспорту

Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников трагически погиб. Ведерникову было 60 лет. Обстоятельства его смерти не сообщаются. Андрей Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он пять раз становился чемпионом СССР. pic.twitter.com/VZsIBNHS9k