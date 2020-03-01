Трагически погиб первый советский чемпион мира по велоспорту

Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет. В 1981 году он победил на ЧМ в групповой гонке, пишет РБК.
Андрей Ведерников, в 1981 году ставший первым советским чемпионом мира по велоспорту на шоссе, трагически погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении пресс-службы ФВСР.
Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников трагически погиб. Ведерникову было 60 лет. Обстоятельства его смерти не сообщаются. Андрей Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он пять раз становился чемпионом СССР. pic.twitter.com/VZsIBNHS9k— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 29, 2020
По информации «РИА Новости», Ведерников погиб на лесоповале. Его придавило деревом.
«Федерация финансово поможет близким в этой ситуации», — заявил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.