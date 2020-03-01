Вс, 1.03.2020
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Трагически погиб первый советский чемпион мира по велоспорту

Траурная свеча.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Андрей Ведерников трагически погиб в возрасте 60 лет. В 1981 году он победил на ЧМ в групповой гонке, пишет РБК.

Андрей Ведерников, в 1981 году ставший первым советским чемпионом мира по велоспорту на шоссе, трагически погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении пресс-службы ФВСР.

По информации «РИА Новости», Ведерников погиб на лесоповале. Его придавило деревом.

«Федерация финансово поможет близким в этой ситуации», — заявил генеральный директор ФВСР Юрий Кучерявый.

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