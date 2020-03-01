Подробная инструкция для жителей Эстонии: все, что нужно знать о коронавирусе и защите от него

Если человек подозревает, что он заразился COVID-19, то он должен позвонить своему семейному врачу. Семейный врач оценит анамнез пациента и, при необходимости, организует госпитализацию пациента на скорой помощи в больницу.

Если вы не можете связаться с семейным врачом, то позвоните по инфотелефону семейных врачей 1220.

Больному человеку в тяжелом состоянии нужно самому вызвать себе скорую помощь. При этом необходимо сообщить работнику здравоохранения о том, что вы находились в регионе повышенного риска и/или контактировали с больным COVID-19.

Ни в коем случае нельзя обращаться напрямую в Отделение экстренной медицины (EMO), а также в детскую больницу.

Имеет ли право детское учреждение отказать в приеме ребенка, у которого нет симптомов, но который был в зоне риска?

Да, если это соответствует внутреннему распорядку учреждения.

Что должны делать учителя, которые прибыли из зоны риска? Что делать, если родители не хотят, чтобы учитель, который находился в зоне риска, был в школе?

Как и все остальные, учителя могут оставаться дома в течение 14 дней по возвращению из зоны риска. При необходимости, семейный врач может решить, нужен ли больничный лист или справка об уходе. Здесь родители должны считаться с тем, что на данный момент известно, что человек, не имеющий симптомов, не заразен.

Должны ли учреждения по общему и специализированному уходу (такие как дома престарелых, приюты и др.) ограничивать посещение пациентов?

Рекомендации по ограничению посещения учреждений по общему и специализированному уходу аналогичны тем, которые применяются для ограничения распространения гриппа и других респираторных заболеваний. Проинформируйте посетителей о том, что заболевшими приходить нельзя, поскольку люди старшего возраста особенно подвержены риску заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями. Отдельного контроля посетителей не требуется.

Можно ли сделать платные лабораторные исследования для COVID-19 и где?

Департамент здоровья не проводит платные тесты.

При возникновении сомнений, позвоните семейному врачу, который соберет анамнез и, при необходимости, организует госпитализацию. Больного в больнице изолируют и проведут необходимые анализы.

Что означают положительные и отрицательные результаты теста на коронавирус?

Если вы прошли тестирование на Sars-CoV-2 и тест оказался положительным, тогда у вас точно есть COVID-19.

Если тест оказался отрицательным, но вы прибыли из зоны риска, то вам следует следить за состоянием своего здоровья на протяжении 14 дней. Отрицательный результат не обязательно означает, что вы не инфицированы Sars-CoV-2, это может означать, что мы имеем дело с периодом задержки, и в этом случае тест не покажет положительный результат.

Насколько серьезно заболевание COVID-19, вызванное SARS-CoV-2?