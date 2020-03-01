Кто они - "три мушкетера" делового мира Эстонии?

Принадлежащая Айну Ханшмидут, Энну Панту и Калеву Ярвелиллю компания Infortar вошла в тройку крупнейших конгломератов Эстонии. Это крупная корпорация, деятельность подразделений которой мало связана между собой.

В число наиболее крупных из них входит NG Investeeringud, которая была основана в 1994 году Юри Кяо, Андресом Ярвингом и Энном Кунила вместе с ныне покойным Индреком Ванасельгом и у которой есть несколько сотен миноритарных акционеров. Этой компании принадлежат, например, предприятия Tallinna Kaubamaja и Liviko. Третья по размерам - контролируемая Маргусом Линнамяэ UP Invest, куда входит также Postimees Grupp и которая только в последние годы стала смотреть за рамки лекарственного бизнеса. Помимо прочего, это касается занимающейся сферой развлечений компании Apollo Grupp, а совладельцем инвестиционной фирмы стал Ивар Венделин.

Создание ​Tallink

Известная прежде всего как крупный собственник Tallink компания Infortar была создана в 1997 году с целью приобретения судоходной компании, тогда находившейся в затруднительном положении. Помимо трех основных владельцев, у Infortar есть несколько десятков мелких инвесторов. До 2004 года компания в основном занималась делами Tallink. Увенчалось это выходом Tallink на биржу в декабре 2005 года и поглощением Silja Line следующим летом. Затем сфера интересов Infortar постепенно расширилась до гостиничной индустрии, таксоизвоза, развития недвижимости и многого другого. Несколько лет назад была куплена Eesti Gaas, которая получила название Elenger.

Как в случае с многими другими предпринимателями старой школы, среди их первых шагов можно найти действия, выходящие за рамки закона и этики. Так, и Ярвелилль и Ханшмидт скрывали свое участие в компании, занимая при этом другие должности. Но это отдельная история.

И все же, по данным 1990-х годов, все трое ассоциируются с «мафией». Панта и Ярвелилля вместе с Айваром Сыердом называли в свое время "сетуской мафией", а Ханшмидт, который в то время стал управляющим банком, принадлежал к хаапсалуской мафии вместе с Андресом Липстоком и Тоомасом Вилозиусом.​

Таллиннский горхолл

На этой неделе стало известно, что троица подставит свое плечо Таллиннскому горхоллу. А именно, город, Tallink и Infortar создадут совместное предприятие, которое в ближайшие годы инвестирует до 300 миллионов евро в горхолл и связанные с ним проекты. Горхолл, по сути, пустует и в течение десятилетий был позорным пятном на карте города. В разное время препятствиями становились бюрократия, требования защитников старины, а также споры между городом и Тоомпеа. Поиск решения затянулся настолько, что успели смениться несколько мэров.

Похоже, что теперь проект получит вступит толчок в эру Михаила Кылварта, который, по-видимому, решил не ждать сотрудничества между городом и государством, а найти надежного и достойного доверия партнера, который в конечном итоге позаботится о горхолле и окрестностях. По слухам, "три мушкетёра" в лице Панта, Ярвелилля и Ханшмидта приходили в горуправу с этой идеей еще во времена Эдгара Сависаара много лет назад.

Свои роли

Это не первый раз, когда они готовы спасти пошедшие наперекосяк планы чиновников. Шесть лет назад они предложили приобрести национальную авиакомпанию Estonian Air, которая уже испытывала трудности.

Правда, условие состояло в том, что компания будет поглощена без дополнительных затрат, но с долговыми и инвестиционными обязательствами. Дело застопорилось, так как чиновники ждали решения о государственной помощи из Брюсселя. Компания в итоге обанкротилась через год после предложения Infortar

Также Infortar была заинтересована в приобретении доли в новой авиакомпании, но на этот раз политики и чиновники решили во что бы то ни стало создать авикомпанию Nordica на деньги налогоплательщиков. В общей сложности за короткий срок в двух авиакомпаниях было похоронено около 200 млн евро денег налогоплательщиков.

У трех мушкетеров есть и свои роли. В то время как Ярвелилль всегда держался в тени, всем остальным занимается Пант, а Ханшмидт является движущей силой Infortar и всех компаний группы.