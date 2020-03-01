Вс, 1.03.2020
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  • В Нарве автомобиль разогнался и протаранил ворота погранпункта

В Нарве автомобиль разогнался и протаранил ворота погранпункта

Narva piiripunkt.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан.

В 2:40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль Mitsubishi Pajero, водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии, сообщает портал Rus.ERR cо ссылкой на оперативного руководителя Идаской префектуры Алара Кару.

Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве. Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.

Личность мужчины устанавливается. Детали инцидента выяснятся в ходе уголовного расследования.

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