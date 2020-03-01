Департамент предупреждает: четверть продавцов на ярмарках и базарах торгует едой незаконно

Отслеживаемость пиродуктов питания означает, что продавец должен быть в состоянии подтвердить происхождение товара и его состав. Определенные продукты должны храниться в безопасных условиях, например в холодильнике или морозильной камере.

В 2018 году было проверено 598 продавцов, которые торговали на общественных мероприятиях, на улицах и вдоль шоссе. Наибольшее количество проверок было проведено в Харьюмаа (194), за которым следуют Йыгевамаа-Тартумаа (102) и Вирумаа (77). В прошлом году наибольшее количество проверок было проведено на публичных мероприятиях (420 операторов), на которые приходилось примерно 70 процентов всех проверок.

Глава отдела продовольствия Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Рамъялг отметила, что 25 процентов проверенных продавцов не сообщали департаменту о своей деятельности. «Этот процент очень высок, и мы, безусловно, будем продолжать информировать операторов об их обязанности сообщать о своей деятельности в департамент», - сказала она.