Департамент предупреждает: четверть продавцов на ярмарках и базарах торгует едой незаконно

В прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент сделал одним из своих приоритетов надзор за торговцами на общественных мероприятиях, улицах и обочинах шоссе. Во время проверок особое внимание было уделено условиям хранения и отслеживаемости продуктов питания по накладным, пишет Maa Elu.
Отслеживаемость пиродуктов питания означает, что продавец должен быть в состоянии подтвердить происхождение товара и его состав. Определенные продукты должны храниться в безопасных условиях, например в холодильнике или морозильной камере.
В 2018 году было проверено 598 продавцов, которые торговали на общественных мероприятиях, на улицах и вдоль шоссе. Наибольшее количество проверок было проведено в Харьюмаа (194), за которым следуют Йыгевамаа-Тартумаа (102) и Вирумаа (77). В прошлом году наибольшее количество проверок было проведено на публичных мероприятиях (420 операторов), на которые приходилось примерно 70 процентов всех проверок.
Глава отдела продовольствия Ветеринарно-пищевого департамента Кайри Рамъялг отметила, что 25 процентов проверенных продавцов не сообщали департаменту о своей деятельности. «Этот процент очень высок, и мы, безусловно, будем продолжать информировать операторов об их обязанности сообщать о своей деятельности в департамент», - сказала она.
В этом году Ветеринарно-пищевой департамент продолжит следить за торговцами на публичных мероприятиях и уличными торговцами. Если будет обнаружено серьезное нарушение, оператор будет отстранен от работы, поскольку важно, чтобы потребитель получал безопасную для здоровья пищу.