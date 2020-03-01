Вс, 1.03.2020
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  • Пробы на коронавирус еще девяти жителей Эстонии оказались негативными

Пробы на коронавирус еще девяти жителей Эстонии оказались негативными

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kena Betancur/AFP

Вчера, 29 февраля, лаборатория Департамента здоровья провела анализы проб на коронавирус, взятых в Эстонии у девяти человек. Ни у одного из них не был обнаружен новый коронавирус. 

Анализы на коронавирус были взяты на основании решения медработников, которые при назначении необходимости анализов исходили из симптомов и того обстоятельства, находились ли пациенты недавно в регионах с повышенным риском заражения или могли ли контактировать с носителем коронавируса. В настоящий момент регионами с высоким риском распространения коронавируса являются КНР, Северная Италия (Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Анализ на коронавирус может сделать человек, у которого уже появились симптомы заражения — до появления кашля, температуры и затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст ложно-отрицательный результат.

Если человек подозревает, что он заражен коронавирусом, необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на инфолинию семейных врачей 1220 или в Центр тревоги по номеру 112. Безусловно, нельзя идти за помощью в отделение экстренной медицинской помощи в какой-либо больнице, поскольку в этом случае человек может заразить других людей.

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