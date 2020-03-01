Вс, 1.03.2020
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  • Студенты-юристы с понедельника начнут оказывать в Кесклинне бесплатную правовую помощь

Студенты-юристы с понедельника начнут оказывать в Кесклинне бесплатную правовую помощь

Юриспруденция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sebastian Duda / PantherMedia / Sebastian Duda

Начиная с 2 марта таллиннцы могут по понедельникам получать в зале Управы района Кесклинн бесплатную правовую помощь. 

«В результате сотрудничества Эстонского союза юристов и Управы района Кесклинн, студенты юридических факультетов эстонских университетов будут оказывать правовую помощь жителям Таллинна. Для жителей столицы оказание правовой помощи бесплатное. Ее будет оказывать на эстонском и русском языках. Позитивным является и то, что студенты юридических факультетов смогут практиковать оказание правовой помощи», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Управа района Кесклинн заключила с Эстонским союзом юристов договор о сотрудничестве, согласно которому союз назначит для студентов кураторов, которые при необходимости будут помогать студентам отвечать на вопросы. 

Правовую помощь можно будет получить в зале Управы района Кесклинн (Нунне 18) по понедельникам с 13 до 17. Регистрироваться не нужно. Обслуживание происходит в порядке живой очереди. 

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