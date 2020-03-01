Студенты-юристы с понедельника начнут оказывать в Кесклинне бесплатную правовую помощь

«В результате сотрудничества Эстонского союза юристов и Управы района Кесклинн, студенты юридических факультетов эстонских университетов будут оказывать правовую помощь жителям Таллинна. Для жителей столицы оказание правовой помощи бесплатное. Ее будет оказывать на эстонском и русском языках. Позитивным является и то, что студенты юридических факультетов смогут практиковать оказание правовой помощи», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн заключила с Эстонским союзом юристов договор о сотрудничестве, согласно которому союз назначит для студентов кураторов, которые при необходимости будут помогать студентам отвечать на вопросы.