Ученые сделали нелестный вывод о владельцах дорогих автомобилей

В ходе исследование выяснилось, что водители так называемых крутых автомобилей реже тормозят, чтобы пропустить пешеходов. При этом совершенно иначе себя ведут владельцы более скромных машин. Подсчитано, что вероятность торможения перед пешеходным переходом сокращается на три процента в зависимости от каждой добавочной тысячи долларов в стоимости автомобиля.

Ученые делают вывод, что владельцам роскошных машин присуще чувство превосходства над остальными и низкая эмпатия перед другими участниками движения. Это показал эксперимент, в ходе которого ученые просили сотни добровольцев пересекать дороги в специально предусмотренных для этого местах и фиксировали реакции водителей.