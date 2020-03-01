Вместо праха - тачка с компостом: дойдет ли до Эстонии самый современный способ захоронения?

Результатом всего процесса стали бы нескольких садовых тачек компостной почвы, которую можно разложить в саду, чтобы улучшить условия выращивания растений - именно там, где хотел сам усопший.

Идея началась с кучи компоста в углу сада - немного листьев, кожура картофеля, кочаны капусты, но со временем все это разлагается, превращаясь в богатую удобрениями грязь.

Смерть ходит кругами каждый день. В Эстонии предпочитают кремацию с тех пор, как в 1993 году в Таллинне был открыт первый крематорий. Сейчас кремация в Эстонии более популярна, чем многовековая традиция захоронения гроба, но никто не знает, сколько мертвых людей ежегодно кремируют, а сколько хоронят в гробу.

Так утверждает Андрес Тыниссоо, директор Таллиннского Крематория. Фирме принадлежат крематории в Таллинне и Тарту. По словам Тыниссоо, он пытался сообщить Департаменту статистики Эстонии, что о том, как в Эстонии хоронят мертвых, ни у кого нет никакой статистики. Сколько похоронено в гробах? Сколько идет в печь? «Мы знаем только, сколько людей умирает. Все», - сказал Тыниссоо.

Изучавшая в Тартуском университете культуру смерти Тийя Ристолайнен говорит, что у нее тоже есть данные из прессы, но официально ничего утверждать нельзя. В 2017 году в Тарту более половины умерших были кремированы - скорее даже эта цифра приближается к 70 процентам.

Исследование Ристолайнен также выявило причины, по которым некоторые эстонцы выступают против захоронения урны: многие считают, что она не вписывается в христианскую традицию, а во-вторых, широко распространено мнение, что сжиганию в старые времена подвергали ведьм.

Сторонники кремации, с другой стороны, считают, что захоронение в урне - более чистое экологически и легче переносимое психологически. Кроме того, люди выбирают сжигание, потому что это дешевле.

Смерть - процесс отнюдь не дружелюбный для окружающей среды: территории кладбищ постоянно расширяются, а крематории используют все большее количество природного газа для кремации. И вот американские предприниматели начали искать альтернативы традиционным методам захоронения.

В мае прошлого года в американском штате Вашингтон был принят закон, разрешающий компостирование трупов в качестве альтернативы нынешней практике захоронения. Закон вступит в силу 1 мая этого года. В начале следующего года компания Recompose из Сиэттла надеется быть готовой предоставить услуги компостирования тела.

Как это будет выглядеть

В большой вращающийся цилиндр, в который помещено тело, добавляется смесь древесной стружки и растительного мусора, чтобы обеспечить правильное соотношение углерода и азота в контейнере для компостирования. Бактерии должны получать простые сахара для быстрого потребления, но в то же время смесь должна быть достаточно стабильной, чтобы воздух мог свободно циркулировать в цилиндре.

Организм человека богат водой, белком и азотом. Таким образом, окружающие тело материалы должны быть более богаты углеродом. Соотношение углерода и азота в этом процессе должно быть 25-30 к одному. Важно, чтобы у микробов было достаточно пищи, влаги и кислорода. Ни один микроорганизм в процесс не добавляется, все присутствует в растительном материале и древесной щепе, которые помещаются в цилиндр в начале процесса компостирования.

Процесс длится от четырех до семи недель и, в отличие от обычной кучи компоста, которая функционирует как бог на душу положит, закрытые компостеры вращаются несколько раз в неделю, чтобы пропускать воздух в контейнер и перемещать компостируемый материал. Постоянно надо следить за тем, чтобы в компостере было достаточно влаги и кислорода.

В конечном счете микробы справляются даже с зубами и костями - от них в почве не остается и следа. Ученые заверяют, что этот компост пахнет обычным компостом, ничего неприятного. Такой компостер в шесть раз более экологичен, чем крематорий, который потребляет много природного газа.

Основная проблема с использованием такого метода - религиозные верования. Для многих людей после смерти возможна только одна надежная процедура захоронения.

Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма говорит, что для церкви важно, чтобы человек был захоронен достойно. В случае кремации похоронная служба проводится в часовне кладбища или церкви еще до того, как тело отправится на кремацию.