Голод, войны, закрытые границы: глобальное потепление грозит человечеству вымиранием

Представь: идет 2050-й год... Начиная с 2015 года не было предпринято никаких дополнительных усилий для сокращения выброса углерода. Давайте посмотрим на мир, который будет на три градуса по Цельсию теплее, чем сейчас.

Первое, о чем стоит упомянуть - это воздух. Во многих частях планеты воздух тяжелый, горячий и загрязненный. Глаза часто слезятся, человека преследует сильный кашель, который не проходит. Если раньше вам казалось странным, что многие азиаты носят маски для лица, чтобы защитить других от инфекций, то теперь весь мир следует их примеру, чтобы защитить себя от загрязнения.

Выйти на улицу и подышать свежим воздухом невозможно, потому что его больше не существует.

На улице можно встретить гораздо меньше людей. Даже в помещении в воздухе ощущается запах кислотности, что иногда может вызывать недомогание. Хотя никто не пользуется угольными печами уже более 10 лет, люди все равно дышат выхлопными газами миллионов машин по всему миру.

В мире становится все жарче и жарче. Прогноз такой, что в течение последующих двух десятилетий в некоторых регионах станет еще жарче, потому что развитие климата вне контроля.

Океаны, леса, растения, деревья и почва уже много лет поглощают углекислый газ, которым мы дышим. Теперь лесов осталось немного, потому что одна часть была использована для дров, а другая - уничтожена в результате природных пожаров. Нарастающая жара душит нас, и в течение пяти-десяти лет жить во многих местах нашей планеты станет невозможно. Трудно судить о том, в каком состоянии в ближайшие годы будут находиться западные регионы Австралии, Южной Африки и США.

Никто не знает, что ждет детей и внуков живущих там людей.

Достигнута точка, которая ставит под сомнение будущее существование нашей цивилизации. Вероятно, мы опять будем собираться в маленькие племена и жить там, где это возможно, пишет The Guardian.

Влажность воздуха повышается, а высокие температуры на уровне моря вызывают опасные ураганы и тропические штормы. Несколько прибрежных городов пострадали от наводнений, что привело к повреждению инфраструктуры и гибели тысяч людей. Каждый день некоторым людям, живущим у воды, приходится перемещаться в новые места из-за поднимающегося уровня воды. Поскольку одновременно происходит несколько бедствий, возникает проблема со снабжением жителей продовольствием и пресной водой.

Примерно 2 миллиарда человек 45 дней в году живут в жаре, которая может достигать 60 градусов по Цельсию. Это отметка, при которой человек не должен находиться на улице более шести часов, так как организм теряет способность остывать. Все больше и больше людей на грани голода...

Изменились климатические зоны, поэтому такие территории, как Аляска и Арктика, стали более благоприятными для сельского хозяйства. А вот Калифорния и Мексика практически бесплодны. Мировая торговля замедлилась, поскольку государства стремятся сохранить свои ресурсы.

Страны, в которых нет проблем с продовольствием, решают сохранить его для себя. Это приводит к массовым беспорядкам, гражданским войнам и сражениям. Возникает проблема путешествий в другие страны, поскольку они стараются максимально дистанцироваться от других.

Все чаще обсуждается вымирание человеческого рода. Единственная неопределенность - как долго мы еще будем жить? Сколько еще поколений увидят свет?