Вс, 1.03.2020
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  • В Латвии идет сбор подписей за скорейшее возвращение прав водителям, севшим за руль пьяными

В Латвии идет сбор подписей за скорейшее возвращение прав водителям, севшим за руль пьяными

Пьяный водитель.

ФОТО: Eero Vabamägi

На латвийском портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы водителям, лишенным прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, права возвращались быстрее.

Как указала представитель данной инициативы Кате Сиетинстоне, срок аннулирования прав предлагается уменьшить с четырех лет до одного года, если опьянение водителя не превышало 1,5 промилле. 

Одновременно предложено увеличить размер штрафов. 

По мнению Сиетинстоне, несоразмерно долгий срок лишения прав приводит к вытеснению водителей с рынка труда, создает им бытовые и рабочие проблемы, делает эту часть общества социально нестабильной.

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