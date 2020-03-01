Вс, 1.03.2020
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  • Цена электричества в феврале опустилась до самого низкого за четыре года уровня

График ⟩ Цена электричества в феврале опустилась до самого низкого за четыре года уровня

Kõrgepingeliin.

ФОТО: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Средняя биржевая цена на электроэнергию в феврале составила в эстонском ценовом регионе биржи Северных стран Nord Pool 28,11 евро за мегаватт-час. В последний раз среднемесячная цена на электроэнергию была дешевле этого в декабре 2015 года, когда мегаватт-час стоил 26,72 евро, пишет Postimees.

По сравнению с январем средняя биржевая цена на электроэнергию упала на 8,8 процента, по сравнению с февралем прошлого года электроэнергия была дешевле на 40,5 процента.

Например, в феврале 2016 года мегаватт-час стоил 28,28 евро. В ту же зиму, в декабре 2015 года мегаватт-час стоил 26,72 евро - ниже  этого уровня средняя месячная биржевая цена электричества в ценовой зоне Эстонии не опускалась.

В Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию в феврале была ниже, чем в Эстонии, и составляла 24,43 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем цены на электроэнергию у северных соседей упали на 10 процентов. В феврале прошлого года биржевая цена в Финляндии составляла 46,78 евро.

В Латвии, по сравнению с биржевой ценой Эстонии, в феврале электроэнергия была на 6 центов дешевле и составляла 28,05 евро. В литовской ценовой зоне биржевая цена электроэнергии в феврале также была ниже, чем в Эстонии - 27,77 евро за мегаватт-час.

 

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