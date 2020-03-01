График ⟩ Цена электричества в феврале опустилась до самого низкого за четыре года уровня

По сравнению с январем средняя биржевая цена на электроэнергию упала на 8,8 процента, по сравнению с февралем прошлого года электроэнергия была дешевле на 40,5 процента.

Например, в феврале 2016 года мегаватт-час стоил 28,28 евро. В ту же зиму, в декабре 2015 года мегаватт-час стоил 26,72 евро - ниже этого уровня средняя месячная биржевая цена электричества в ценовой зоне Эстонии не опускалась.

В Финляндии средняя биржевая цена на электроэнергию в феврале была ниже, чем в Эстонии, и составляла 24,43 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем цены на электроэнергию у северных соседей упали на 10 процентов. В феврале прошлого года биржевая цена в Финляндии составляла 46,78 евро.