В таллиннском парке открылась выставка к 155-летию со дня рождения Эдуарда Вильде

С вечера пятницы в таллиннском парке Таммсааре открылась новая экспозиция под открытым небом, посвященная творчеству эстонского писателя-классика Эдуарда Вильде.
Об этом BNS сообщила куратор столичного литературного центра Кади Кескюла, по словам которой в этом году Эстония отметит 155 лет со дня рождения одного из столпов эстонской литературы, реформатора журналистики, преобразователя, политика, общественного деятеля и драматурга Эдуарда Вильде
«Нелегкий жизненный путь сформировал из него человека, который во всем шел своим путем. Он не входил ни в одну писательскую группировку, не подчинялся традициям, но в результате достиг творческих вершин во многих сферах. Вильде был и самым популярным, и самым влиятельным мастером слова в Эстонии», - подчеркнула Кади Кескюла.
Открытая в парке Таммсааре выставка составлена из цитат из произведений и журналистских работ Вильде, из хранящихся в музее архивных фотографий, упоминаний малоизвестных фактов из его жизни.
«Использование снимков из архива Вильде — это ценность сама по себе. В свое время они не публиковались очень широко, а теперь, сопровождаемые интересными фактами и комментариями, они по-новому раскрывают биографию как самого Вильде, так и его современников», - добавила Кескюла.
Выставка под открытым небом в парке Таммсааре будет работать до конца апреля.
Экспозиция является частью серии мероприятий к юбилею писателя. 4 марта, в день рождения Эдуарда Вильде, в музее писателя в Кадриорге состоится праздничный литературный вечер. В течение всего 2020 года в доме-музее Вильде, в его жилой комнате будет идти камерный спектакль, посвященный его жизни и творчеству.
3 апреля в доме Союза писателей Эстонии состоится конференция по вопросам творческого наследия писателя.