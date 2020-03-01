В Финляндии ребенок заболел коронавирусом: более сотни человек поместят на домашний карантин

Представители Округа здравоохранения Хельсинки и Уусимаа HUS рассказали, что заразившийся коронавирусом ребенок – ученик Viikin normaalikoulu в Хельсинки, передает Yle.
В его близком окружении – около 130 человек. Все они будут помещены на домашний карантин. Он продлится две недели.
Людей, помещенных на карантин, будут тестировать на наличие коронавируса только в случае появления симптомов.
Передвижение членов семьи людей, помещенных на карантин, не будет ограничиваться.
Люди, с которыми контактировал заболевший школьник - это ученики четырех классов Viikin normaalikoulu, учителя, а также игроки и тренеры футбольной команды HJK Töölö, в которой играл мальчик.
Медики и сотрудники THL еще в течение воскресенья постараются связаться со всеми, кто подвергся риску заражения.
Для школьников будет организовано дистанционное обучение.
Медики подчеркивают, что заболевший мальчик имел лишь легкие симптомы заболевания. По этой причине власти оценивают, что риск того, что он мог заразить других людей, является невеликим.
Утром сообщалось, что в столичном регионе зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом. Один из них ребенок, второй - пенсионер. Заразившиеся - люди из ближайшего окружения женщины, у которой было выявлено заражение в пятницу. У пенсионера нет близких контактов.
Вечером в воскресенье стало известно об еще одном заболевшем в столичном регионе. Заболевшая - человек из близкого окружения женщины, у которой выявили коронавирус в среду. Среди близких заболевшей в воскресенье женщины - 15 человек. Они помещены на карантин. Новых случаев заражения не выявлено.
Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Финляндии - 6. Лабораторные анализы взяты и исследованы у 90 человек.
Также задним число повторно исследованы анализы на грипп 130 человек. Коронавируса в них не было обнаружено.
В Таллинне начнут измерять температуру у всех пассажиров, следующих через порты города. В Хельсинки решения об этом не принято. По мнению специалистов, вводить данную процедуру не стоит.