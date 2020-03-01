Вс, 1.03.2020
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Эстонско-белорусское соглашение о социальном обеспечении вступило в силу

Флаг Беларуси. Иллюстративное фото.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

В воскресенье, 1 марта, вступило в силу соглашение о социальном обеспечении между Эстонской Республикой и Республикой Беларусь, передает Rus.ERR.

Договор обеспечивает пенсионное страхование для людей, переезжающих из одной страны в другую.

У человека, живущего в Эстонии, на основании этого договора будет возможность получать пенсию также из Белоруссии, у него будет право подавать заявление о пенсии независимо от того, на какой территории он живет.

Ранее подобные договоры у Эстонии были заключены с Россией, Украиной, Канадой, Молдавией и Австралией.

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