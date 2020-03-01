Москва возмущена решением Эстонии запретить журналисту въезд в шенгенскую зону

Министерство иностранных дел России призвало европейские правозащитные структуры и ОБСЕ дать оценку лишению Эстонией российского журналиста Андрея Захарова свободы передвижения по странам шенгенской зоны.
Как говорится в сообщении на сайте МИД РФ, 24 февраля корреспондента МИЦ "Известия" не впустили в Латвию по запросу официального Таллинна.
"Рассматриваем установление Министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на 5 лет для российского журналиста А.В.Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова", - подчеркнули в ведомстве
"В разъяснении оснований своих действий эстонская сторона прямо сослалась на неугодное ей содержание сюжетов, записанных Захаровым в Таллинне в 2019 году Считаем подобный произвол со стороны страны-члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности недопустимым", - говорится в сообщении.
"Этот инцидент не должен остаться без внимания профильных правозащитных структур в Европе. Призываем представителя ОБСЕ по свободе слова А.Дезира дать соответствующую оценку лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности", - заявили в МИД РФ.