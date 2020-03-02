Пентагон заказал партию противотанковых комплексов для Эстонии и еще 15 стран

Министерство обороны США заключило новый контракт по производству противотанковых ракетных комплексов Javelin для стран-партнеров, в том числе для Украины.
Общая стоимость контракта превысила $18 млн, сообщается на сайте Пентагона. Заказанная партия предназначена для партнеров США в Австралии, Чехии, Эстонии, Литвы, Франции, Грузии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ожидается, что работы будут завершены до 25 июня 2020 года.
4 октября 2019 года агентство США по сотрудничеству в области обороны сообщило, что Госдеп дал добро на поставки на Украину 150 ПТРК Javelin и боеприпасов к ним на общую сумму в $39,2 млн.
Эстония получила свои первые ракеты этого типа в сентябре 2015 года.