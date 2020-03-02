Пн, 2.03.2020
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  • На Гран-при в Тарту российская гимнастка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой

На Гран-при в Тарту российская гимнастка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой

Arina Averina.

ФОТО: Liinu Liis Rajal

Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали во всех четырех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Тарту, передает Rus.Err.ee.

21-летняя Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой,

Лучшей из эстонских гимнасток оказалась Виктория Богданова, которая в упражнениях с обручем стала пятой. Свое пятое место, с учетом уровня конкуренток, она расценила как первое. 

Арина Аверина, которой не было равных в Тарту, является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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