На Гран-при в Тарту российская гимнастка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой

Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали во всех четырех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Тарту, передает Rus.Err.ee.
21-летняя Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой,
Лучшей из эстонских гимнасток оказалась Виктория Богданова, которая в упражнениях с обручем стала пятой. Свое пятое место, с учетом уровня конкуренток, она расценила как первое.
Арина Аверина, которой не было равных в Тарту, является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.