В Эль-Класико победа досталась мадридскому "Реалу"

В рамках 26-го тура в чемпионате Испании состоялась встреча "Реала" и "Барселоны". В поединке на стадионе "Сантьяго Бернабеу" победу праздновали футболисты "Реала" 2:0.
"Барселона" и "Реал" сыграли по привычным им схемам, которые команды используют в очных поединках - "Барселона" держит мяч и атакует, "Реал" надеется на быстрые контратаки. В первом тайме больше работы было у вратаря "Реала" Тибо Куртуа, который спасал свою команду после выходов один на один Месси и коварных ударов Серхио Бускетса. Во второй половине матча уже его визави, Тер Стеген имел достаточное количество игровой практики.
"Реал" открыл счет на 71-й минуте: Винисиус, бывший самым активным игроком в матче, открылся на идеальную передачу Тони Крооса, сблизился с Тер Стегеном и пробил. Мяч от ноги Жерара Пике залетел в сетку ворот "Барселоны".
Каталонцы пытались отыграться, но забить не сумели. Зато получили гол в свои ворота на 92-й минуте от игрока сборной Доминиканской республики Мариано Диаса, который только за минуту до своего гола появился на поле. Для Диаса, кстати, выход в Класико стал первым появлением в составе "Реала" в Ла Лиге, а быстрее Диаса в Классико в этом столетии никто не забивал.
"Барселона" по итогам мадридского матча опустилась на второе место чемпионата Испании, пропустив "Реал" на первую строчку. После 26 туров мадридцы опережают "Барсу" на одно очко.