Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе совершит рабочий визит в США, где состоятся ее встречи с политиками и общественными деятелями в рамках подготовки к намеченной на лето этого года в Эстонии встрече в верхах участников инициативы Трех морей, а также по темам, связанным с работой Эстонии в Совете безопасности ООН.
Об этом BNS сообщили в канцелярии президента, отметив, что в Вашингтоне Керсти Кальюлайд пробудет с понедельника до среды. В программе этой поездки выступления по теме цифровых технологий на конференции Комитета отношений Америки и Израиля, встреча с руководителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и представителями администрации президента Трампа.
Президент также примет участие в серии круглых столов в организациях Atlantic Council и Heritage Foundation, знакомящих с саммитом Трех морей в этом году.
В июне Эстония впервые проведет саммит и бизнес-форум «Инициативы трех морей», в качестве организатора Эстония поставила цель добиться практических результатов сотрудничества между 12 членами инициативы и стратегическим партнером США.
В инициативе участвуют 12 стран ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морем: Австрия, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия.
Важные партнеры инициативы — США, ЕС и Германия. Цель инициативы — развивать сотрудничество прежде всего для развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, тем самым совершая вклад в рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
Как пояснил советник президента по внешним связям Лаури Куузинг, саммит в Таллинне станет хорошей возможностью ознакомить как администрацию президента США, так и потенциальных инвесторов в регион с открывающимися здесь возможностями, а также разработками Эстонии в сфере цифровых технологий.
Президент Керсти Кальюлайд вернется в Эстонию в субботу.