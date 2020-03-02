Пн, 2.03.2020
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  • В Таллинне столкнулись два автомобиля: в больницу попала 49-летняя женщина

В Таллинне столкнулись два автомобиля: в больницу попала 49-летняя женщина

Скорая помощь.

ФОТО: Mailiis Ollino

В воскресенье, 1 марта, в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 3:24 на пересечении бульваров Тоомпуйестеэ и Каарли. 24-летний водитель Mercedes-Benz проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 26-летний мужчина.

В ДТП пострадал пассажир Volkswagen - 49-летняя женщина, которую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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