В Таллинне столкнулись два автомобиля: в больницу попала 49-летняя женщина

В воскресенье, 1 марта, в центре Таллинна произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в 3:24 на пересечении бульваров Тоомпуйестеэ и Каарли. 24-летний водитель Mercedes-Benz проигнорировал знак "Уступи дорогу" и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 26-летний мужчина.
В ДТП пострадал пассажир Volkswagen - 49-летняя женщина, которую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.