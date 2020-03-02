Александр Кокорин забил гол в первой встрече после возвращения из тюрьмы

Российская Премьер-лига возобновилась матчами 20-го тура, в которых случилось много интересных и забавных событий, главное из которых - возвращение после полуторогодичного отсутствия из-за проблем с законом Александра Кокорина.
Последний матч на зеленых полянах РПЛ Кокорин провел в октябре позапрошлого года. После этого последовал всем известный загул в Москве с Павлом Мамаевым, закончившийся для Кокорина тюремным заключением. Далее последовал не менее громкий, но менее продолжительный скандал с переходом Александра в аренду в "Сочи".
В первом матче после зимнего перерыва "Сочи" играл с тульским "Арсеналом" и гол Кокорина во втором тайме помог сочинцам сравнять счет, однако Евгений Луценко, уже отличившийся в матче на пятой минуте, принес тулякам победу на последних секундах встречи. Кокорина, кстати, выбрали лучшим игроком встречи, что вызвало недоумение тульской команды, которые посчитали, что лучшим должен был стать именно их форвард, Евгений Луценко.
Друг и товарищ по несчастью Кокорина, Павел Мамаев, не попал в заявку на матч его "Ростова" с "Ахамтом" (1:1). По ходу игры главный арбитр Сергей Лапочкин среди прочих спорных решений сперва удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова за фол последней надежды на форварде «Ростова» Эльдоре Шомуродове, а затем с помощью ВАР отменил свое решение. "Время, которое бригада Лапочкина потратила на ВАР, составило около 11 минут. Компенсировано около половины" - так гласит одна из претензий ростовчан. Всего же обращение в судейский комитет насчитывает около десяти эпизодов матча. Воспитанник маардуского футбола Евгений Харин провел на поле 73 минуты и заработал желтую карточку.
"Рубин" играл в Нижнем Новгороде против "Тамбова". Ничейный дебют Леонида Слуцкого на посту наставника казанцев оказался в тени забавного эпизода, когда водитель автобуса, на котором "Рубин" ехал на поединок, перепутал стадионы и в результате "Рубин" существенно задержался. Ничейный результат не позволил "Рубину" покинуть зону стыковых встреч - сейчас команда Слуцкого находится на 13-м месте в таблице.
В тройке лидеров изменений не произошло: ничья "Зенита" и "Локомотива", 0:0, позволила "Краснодару", победившему "Уфу" 2:0, сокртатить отставание от петербуржцев до восьми очков. Южан преследуют сразу три клуба, которые набрали 35 очков: "Ростов", ЦСКА, сыгравший вничью 1:1 с "Уралом" и "Локомотив". К зоне еврокубков приблизился московский "Спартак", в столичном дерби победивший 2:0 "Динамо".