Исследование: почти половина жителей Эстонии планирует использовать возврат подоходного налога на повседневные траты

Большинство (59%) пожилых респондентов в возрасте 60-74 лет планируют использовать возврат подоходного налога для покрытия ежедневных расходов. Из всех респондентов молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет в наименьшей степени планируют использовать возврат подоходного налога для покрытия своих ежедневных расходов. Использование выплат для сокращения финансовых обязательств по-прежнему непопулярно. Лишь 8% планируют использовать возврат подоходного налога для погашения банковского кредита, лизинга или израсходованной части лимита кредитной карточки.

«Возврат подоходного налога планируют использовать в основном для покрытия ежедневных расходов те, кто имеет чистый доход менее 750 евро в месяц, а также те, кто работает на себя, не имеет квалификации или безработные», – прокомментировала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

При сравнении результатов опроса в Эстонии с результатами по Латвии и Литве, было установлено, что среди жителей стран Балтии в Эстонии больше всего тех, кто хотят отложить (28%) или инвестировать (6%) возврат подоходного налога. В Литве эти деньги планируют отложить 20% опрошенных, а в Латвии – только 17%.

«Чаще всего о желании отложить возвращаемые деньги заявляют люди в возрасте до 29 лет. Эта тенденция прослеживается и в результатах исследований, проведённых в Латвии и Литве. Мы также видим, что возрос интерес молодых людей к инвестированию. Каждый десятый планирует возвращённые деньги инвестировать», – пояснила Кати Воометс.

16% респондентов в Эстонии планируют потратить эти деньги на путешествие или на хобби. 10% респондентов думают потратить эти суммы на строительство или ремонт. 4% респондентов планируют купить бытовую технику или электронику, и столько же хотят потратить свои деньги на развлечения. По 3% респондентов планируют купить одежду и обувь или приобрести мебель и предметы интерьера.

По словам респондентов, подлежащие возврату суммы обычно находятся в пределах от 101 до 300 евро. Менее 10% респондентов сами должны доплатить подоходный налог. В Эстонии, и в Латвии 15% респондентов не получат возврат подоходного налога, по сравнению с 24% в Литве. 11% респондентов в Литве должны сами доплатить подоходный налог, в Эстонии и Латвии таких менее 10%.

«Независимо от размера возврата подоходного налога, его не следует воспринимать как бонус или премию, потому что это – заработанный человеком, но в большей степени облагаемый налогом доход, который государство один раз в год возвращает. Использование возвращаемых средств должно быть тщательно продумано и заложено в бюджет для достижения максимальной выгоды», – советует Кати Воометс.