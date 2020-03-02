Хельме: мы готовы восстановить полный пограничный контроль на внешних границах Эстонии

Новая волна миграции беженцев из Турции и продолжающееся распространение коронавируса в мире являются источниками угрозы здоровью и безопасности людей, заявил в понедельник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
По его словам, при необходимости эстонское государство готово восстановить полный пограничный контроль на внешних границах Эстонии.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД. Как отметил Хельме, Европа столкнулась с двумя быстро развивающимися кризисами, которые подпитывают друг друга. На полпути из Турции в Европу новые массы иммигрантов, значительно превышающие волны мигрантов в 2015 году. «Поэтому Европе, в дополнение к ограничениям в связи с коронавирусом, пора готовиться к новому миграционному кризису», - призвал Хельме.
Министр внутренних дел подчеркнул, что необходимо всесторонне поддержать решительные меры, которые предпринимают в этих условиях правительство Греции и других стран для защиты своей территории и своего населения.
«Frontex как коллективный орган погранохраны Европейского Союза должен оказать Греции и Болгарии в сложившейся ситуации как можно скорее максимальную помощь, чтобы избежать неконтролируемого вторжения новой волны иммиграции в Европу. При необходимости Эстония готова направить дополнительные силы на внешние границы Европы, чтобы таким образом проявить свою солидарность».
По словам Хельме, эстонское государство внимательно следит как за развитием миграционного кризиса, так и за распространением коронавируса. «При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей», - подчеркнул он.
Хельме добавил, что Эстония не согласна принимать уже прибывших или готовых прибыть в Европу иммигрантов.