Переход для людей творческих и обыкновенных

В спектакле абсолютно в стилистике вербатима сделан именно первый акт. Второй (делящийся на две части: прежде и теперь) построен на таком страшном материале, что актеры выходят за рамки предписанной эстетики, возникают эмоционально напряженные моноспектакли, монологи. Керсти Крейсманн, рассказывая о работе над постановкой, призналась: «Читая текст, мы плакали!». И я прекрасно понимаю ее. Трудно оставаться спокойным, входя в судьбу женщины, которая девочкой, как дочь врагов народа, - была в ГУЛАГе, а затем, много лет спустя, решает снова увидеть эти места и переживает давние страдания заново.

Во втором акте на экране появляются два выдающихся актера. Латыш Гирт Яковлев читает монолог коммуниста, который был арестован по навету, отсидел срок – но остался верен идеалам марксизма-ленинизма. А литовец Юозас Будрайтис введен в спектаклях вот при каких обстоятельствах. Один из персонажей (его, естественно, играет Симеон Сундья) повествует о том, как узнал, что отец его невесты был палачом в тюрьме. После его монолога идет видеофрагмент с Будрайтисом; актер говорит, что сыграть такого палача в кино - возможно; выйти на сцену в спектакле жанра вербатим – вряд ли; возникает момент этического неприятия, актер не прикрыт чужим образом, на защищен условной природой любого вида искусства; есть вещи, которые не вписываются ни в какую эстетику.

Именно за этой гранью, которую искусству вроде бы не надо переходить – слишком опасно и разрушительно, для актера, но и для публики тоже – строится последняя часть, основанная исключительно на смертях (центральное место в ней занимает одна из самых страшных глав книги, «О небрезгливости мертвых и тишине пыли».

Алексиевич так объясняла название книги: «Потому что все идеи, слова — всё с чужого плеча, как будто вчерашнее, ношенное. Никто не знает, как должно быть, что нам поможет, и все пользуются тем, что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом. Пока, к сожалению, время секонд-хэнд. Но мы начинаем приходить в себя и осознавать себя в мире. Никому же не хочется вечно жить на развалинах, хочется что-то из этих обломков построить».