СМИ: на Филиппинах уволенный охранник взял в заложники 30 посетителей торгового центра

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре 30 человек, сообщила газета The Filipino Times со ссылкой на городские власти.
Полиция оцепила ТЦ после того, как в нем произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Как сообщает CNN Philippines, он находится в больнице в стабильном состоянии, пишет Newsru.com.
По данным городских властей, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами. Сейчас с ним ведутся переговоры, и мужчина уже попросил еды и воды. По предварительным данным, охранника ранее уволила служба безопасности торгового центра. Он просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те этого делать не стали.
🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 2, 2020
Похожий случай произшел в начале февраля в Таиланде, где солдат одной из частей сухопутных войск взял в заложники людей в тороговом центре города Кората и расстрелял более 20 человек. Мужчина транслировал свое нападение в соцсетях, пока Facebook не заблокировал его страницу. 12 часов спустя нападавший был ликвидирован.