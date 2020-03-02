Пн, 2.03.2020
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  • СМИ: на Филиппинах уволенный охранник взял в заложники 30 посетителей торгового центра
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СМИ: на Филиппинах уволенный охранник взял в заложники 30 посетителей торгового центра

Полиция на месте инцидента.

ФОТО: AARON FAVILA/AP

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре 30 человек, сообщила газета The Filipino Times со ссылкой на городские власти.

Полиция оцепила ТЦ после того, как в нем произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Как сообщает CNN Philippines, он находится в больнице в стабильном состоянии, пишет Newsru.com.

По данным городских властей, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами. Сейчас с ним ведутся переговоры, и мужчина уже попросил еды и воды. По предварительным данным, охранника ранее уволила служба безопасности торгового центра. Он просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те этого делать не стали.

Похожий случай произшел в начале февраля в Таиланде, где солдат одной из частей сухопутных войск взял в заложники людей в тороговом центре города Кората и расстрелял более 20 человек. Мужчина транслировал свое нападение в соцсетях, пока Facebook не заблокировал его страницу. 12 часов спустя нападавший был ликвидирован.

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