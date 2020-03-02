Южная Корея. ФОТО: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в этой стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.

Власти осмотрели всю паству этой секты - 230 тысяч человек, - и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.

Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.

Паства католической церкви в Южной Корее насчитывает около 5,8 млн человек - это одна из самых многочисленных конфессий в стране. Богослужения в 1734 церквях отменены до 7 марта.

Это небывалый шаг за все 236 лет существования католицизма в Южной Корее.

Многие другие конфессии также отменили свои воскресные службы - в частности, протестанские церкви и буддийские храмы.

После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3 736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных - последователи учения «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».

Что такое «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи»?

Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи

88-летний Ли называет себя «обещанным пастором» из Библии, который придет вместо Иисуса

Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось - в образе Ли Ман Хи

Аббревиатура «Шинь-чонджи» расшифровывается как «Новое небо и новая Земля»

Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям

Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны.

Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.

Ситуация в Великобритании

Еще у 12 заболевших в Британии в воскресенье подтверждено наличие вируса Covid-19.

Трое из 12 находились в близком контакте с человеком, у которого ранее уже был подтверждено наличие этого вируса, сообщил главный врач Англии, профессор Крис Уитти.

Один из заражанных, проживающий в графстве Эссекс, не был в последнее время за границей и, как говорят врачи, не имел очевидных связей с другими заболевшими. Пока неясно, как этот человек смог заразиться.

Из оставшихся восьми - шестеро недавно вернулись из Италии и двое из Ирана.

В минувшую пятницу в графстве Саррей также был выявлен новый заболевший с неустановленным паттерном распространения инфекции.

Всего в Британии в настоящий момент 36 заболевших коронавирусом.

В воскресенье МИД Британии объявил о вывозе сотрудников своего посольства в Тегеране.

Франция

В Париже закрыт Лувр, после того как работники музея практически единогласно проголосовали не выходить на работу, из-за опасений за свое здоровье .

Лувр - самый посещаемый музей в мире. В субботу правительство Франции запретило собрание более пяти тысяч человек одновременно в закрытом помещении.

Во Франции зарегистрировано 100 случаев заражения Covid-19. Двое человек скончались.

Пока не ясно, когда Лувр вновь откроется.

Данные по странам

По данным ВОЗ, в 50 странах мира зарегистрировано более 85 403 случаев заболевания новым вирусом.

Смертность по всему миру составила более 2 900 случаев. Большая часть как заболевших, так и смертей приходится на КНР.

В воскресенье Австралия и Таиланд пополнили список стран, где зарегистрированы летальные исходы в результате коронавируса: скончался 78-летний австралиец, который заразился в феврале на борту круизного лайнера «Даймонд Принцесс», стоявшего на карантине в Японии.

В Таиланде умер 35-летний мужчина, у которого помимо коронавируса была лихорадка денге; всего в этой стране 43 заболевших.

В субботу в США, в округе Кинг в штате Вашингтон, зарегистрирован первый летальный исход от Covid-19 в стране. Об этом объявил представитель департамента здравоохранения штата.

Во Франции запрещено проведение каких-либо крупных мероприятий в закрытых помещениях. Многие мероприятия на открытом воздухе, включая марафон в Париже и фейерверк в Ницце, которые должны были состояться в это воскресенье, также отменены,

В Италии власти сообщили о выделении 3,6 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями вспышки Covid-19. Италия на сегодняшний день больше всех остальных европейских стран пострадала от коронавируса.

В Японии марафон в Токио отменять не стали, но вместо 38 тысяч участников, в нем соревновались лишь профессиональные спортсмены.