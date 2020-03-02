В "Вашингтоне" создали русскую тройку

Шесть матчей состоялись минувшей ночью в регулярном первенстве НХЛ.
Давненько, лет десять не было в "Вашингтоне" русского звена нападения - с тех самых времен когда за "Кэпс" играли Александр Овечкин, Сергей Федоров и Александр Семин. Семин ныне играет в КХЛ за "Витязь", Федоров закончил карьеру и является хоккейным функционером, а с Овечкиным в "Кэпиталс" играют теперь в одном звене Евгений Кузнецов и перешедший из "Монреаля" Илья Ковальчук.
Александр Овечкин забросил две шайбы, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3) и был признан первой звездой. Россиянин забил 44-й и 45-й голы в сезоне и вышел на второе место в гонке снайперов, сравнявшись с Остоном Мэттьюсом («Торонто»). Лидирует в списке с 47 шайбами форвард «Бостона» Давид Пастрняк. При этом Овечкин провел на две игры меньше, чем конкуренты.
Ковальчук и Кузнецов ассистировали Овечкину в третьей шайбе "Столичных", Кузнецов заработал в этом матче еще один балл за результативность - его и Овечкина точные пасы позволили Тому Уилсону забросить 21-ю шайбу в сезоне. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачи, продлив свою результативную серию до 13 матчей – это его лучший результат в карьере. Всего в этом сезоне он набрал 90 (32+58) очков в 64 играх. Форвард Павел Бучневич забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. На его счету стало 39 (15+24) баллов в 63 матчах. В составе "Летчиков" передачей отметился Иван Проворов.
32-е очков в сезоне в виде ассиста на Павла Заху набрал Никита Гусев, россиянин продлил свою серию с набранными очками до шести матчей кряду.
Усилями Захи и Гусева "Нью-Джерси" победил на выезде "Анахайм" 3:0.
Результаты остальных встреч:
Флорида – Калгари – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Коламбус – Ванкувер – 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)
Вегас – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)