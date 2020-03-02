Ремонт на железной дороге внес изменения в расписание движения поездов

В связи со строительными работами на станции Табивере, со 2 марта внесены изменения в расписания движения поездов в направлениях Аэгвийду, Тарту, Валга и Койдула. Отдельные изменения коснутся также времени отправления некоторых поездов Пяэскюла.
Об этом на своей странице пишет железнодорожное предприятие Elron, напоминая, что Эстонская железная дорога (Eesti Raudtee) продолжит реконструкцию участка железной дороги Тапа-Тарту, чтобы в будущем нарастить скорости и сделать поездки еще более комфортными.
«2 марта начался капитальный ремонт основного пути железнодорожного вокзала Табивере; параллельно будет также продолжено строительство пешеходного туннеля в Табивере. В ходе ремонта заменят все элементы верхнего строения пути, – рельсы, шпалы и балласт, - рассказал руководитель строительной службы Эстонской железной дороги Рихо Вяткин. - Ремонт не окажет существенного влияния на движение пассажирских поездов, поскольку на станции останется открытым обходной путь вдоль платформы, на котором поезда смогут останавливаться. Работы продолжатся до 8 мая. Кроме основного пути станции Табивере на 2020 год запланирован ремонт межстанционного перегона Табивере-Кяркна. Эти работы начнутся в начале апреля и, согласно изначальному плану, продолжатся до конца июня».
Ремонтные работы, начало которых намечено на 2 марта, вызовут изменения в расписании движения в пределах нескольких минут на маршрутах в направлениях Тарту, Валга и Койдула. Отдельные изменения предусмотрены также в расписаниях движения Аэгвийду и Пяэскюла.
«Намеченные ремонтные работы относительно немного повлияют на расписание движения и на пассажиров. Время в пути некоторых поездов увеличится на несколько минут, зато взамен мы получим лучшую железную дорогу и движение поездов», – подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
При планировании поездки на поезде необходимо следить за информацией, публикуемой на домашней странице Elron (www.elron.ee), а также на информационных табло посадочных платформ.