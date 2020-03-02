Фото: актера Михкеля Смелянски проводили в последний путь

Вчера, 1 марта, в театре «Эндла» в Пярну проводили в последний путь актера и певца Михкеля Смелянски.
Смелянски родился 8 марта 1950 года в Хаапсалу, ему должно было исполнится в этом году 70 лет, пишет Pärnu Postimees.
21 февраля Смелянски должен был получить из рук президента Керти Кальюлайд Орден Белой звезды V степени. К сожалению, он не побывал на церемонии, поскольку скоропостижно скончался в этот же день.
С 1970 по 1972 год он учился на кафедре сценического искусства Таллиннской государственной консерватории, в 1974-1990 годы играл в театре «Эндла». С 1974 года Смелянски был членом ансамбля Kuldne Trio.