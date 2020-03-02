Какие достопримечательности в Европе вопреки коронавирусу открылись снова

Несмотря на вспышку коронавируса в Италии, самая узнаваемая достопримечательность Милана после перерыва решила вновь открыть двери для туристов. Об этом пишет Il Giorno.
На этой неделе в Италии обострилась ситуация с распространением китайского коронавируса, пишет Turizm. Многие достопримечательности были вынуждены принять соответствующие меры. В частности, визитная карточка Милана — Собор Дуомо несколько дней назад был закрыт для публики. Однако сегодня местные власти приняли решение вновь открыть его двери с понедельника, 2 марта. Посещать собор смогут только туристы, которые приобрели электронные билеты, так как кассы достопримечательности по-прежнему работать не будут. Также сообщается, что внутрь собора одновременно смогут попасть не более десятка человек. Мера принята для того, чтобы избежать скопления большого количества людей. Это, в свою очередь, необходимо для безопасности туристов, которые могут быть подвержены заражению новым китайским вирусом.
Закрытой остается еще одна достопримечательность итальянского города – оперный театр «Ла Скала». На сегодня в Италии выявлено 650 человек, зараженных инфекцией. В большинстве своем, это жители регионов Венето и Ломбардия.
В Испании ситуация менее острая. В стране положительный результат на COVID-19 показали тесты 25 человек. Зараженные были выявлены в Барселоне, Мадриде, Севилье, на Тенерифе, в Валенсии и Сарагосе. Большинство из них являются итальянцами либо недавно путешествовали по северу Италии, — сообщают местные СМИ. Правда, среди них есть и испанцы, которые не выезжали за границу и сознательно не общались с лицами, которые могли посещать зоны вспышки заболевания.
Органы здравоохранения Испании заявили, что они расследуют первые случаи локальной передачи смертельного коронавируса в стране и ищут так называемых «нулевых пациентов». Если будет подтверждено, что болезнь в настоящее время распространяется от человека к человеку на испанской территории, правительство должно будет принять дополнительные меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, в частности, запретить большие скопления людей. Такое заявление сделал координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон.
Ранее комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что вспышка нового коронавируса в Европе вызывает беспокойство властей, но поддаваться панике не нужно.