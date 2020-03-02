Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Брюссель за 67 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuleidja.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 59 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кутаиси начиная с 66 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 67 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 67 евро
Туда-обратно из Таллинна в Боснию и Герцеговину начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сардинию начиная со 133 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 337 евро