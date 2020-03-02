Столичный автомобилист: почему система Pargi ja reisi такая неудобная?

По его словам, он дважды пытался воспользоваться системой Pargi ja reisi, чтобы оставить автомобиль на перехватывающей парковке, а затем добраться до центра города на автобусе, но в конечном итоге ему пришлось ехать в город на машине. «Я пытался прикладывать карточку к валидатору, установленному на въезде на парковку, но ничего не происходило. Во второй раз на помощь пришел водитель остановившегося за мной автомобиля. Он объяснил, что сначала нужно загрузить на зеленую карточку депозит в несколько евро, чтоб шлагбаум открылся. Если машина не покинет парковку до определенного времени, депозит с карты снимается. Затем карточку нужно приложить к валидатору в общественном транспорте», - сообщил читатель, по мнению которого, система могла бы быть более понятной и простой.

«Вполне ожидаемо, что кто-то попробует попасть на эту парковку, не вникая в нюансы системы, а когда ничего не получится — просто забудет о ее существовании. Мне кажется, можно было бы сделать так, что для въезда на парковку надо было бы просто приложить карточку к валидатору, а следить за тем, кто и сколько времени паркуется могла бы нанятая фирма, которая могла бы и штрафы выписывать нарушителям. Быть может, власти уже задумали какие-то изменения?» - поинтересовался он.

Как сообщил Тальво Рюйтельмаа, заместитель руководителя Таллиннского транспортного департамента, цель системы Pargi ja reisi – объединить использование автомобилей и общественного транспорта, чтобы сократить использование автомобилей в центре города и способствовать использованию общественного транспорта.

«Pargi ja reisi - система, при которой автомобиль оставляют на специально отведенной парковке и продолжают путь к месту назначения уже на общественном транспорте. На парковках установлены шлагбаумы и валидаторы, которые позволяют водителям, в том числе тем, кто не является жителем Таллинна, но используют парковку Pargi ja reisi, бесплатно пользоваться таллиннским общественным транспортом», - сообщил он.

По словам Рюйтекльмаа, в случае, если бы данные парковки можно было использовать без залога на единой проездной карточке, их стали бы использовать не по назначению. «Билет Pargi ja reisi – это электронный проездной билет, предусмотренный для использования соответствующей парковки и общественного транспорта, который приобретается за деньги, которые лежат на счету единой проездной карточки, непосредственно перед использованием услуги. Наличие залога на карточке гарантирует целевое использование парковки. Прежде не сообщалось, что такое решение сложно или непонятно. Число пользователей парковок Pargi ja reisi растет и обратная связь обычно положительная. Также сумма залога оценивается водителями как очень низкая, но все же дисциплинирующая», - сказал эксперт.

Весь мир движется в сторону таких решений, которые снизили бы контроль за поведением людей и создаются решения, при которых необходимость контроля отсутствует, напомнил Рюйтельмаа.

«Этому принципу соответствует и нынешняя система Pargi ja reisi. Если сравнить объем затраченных сил, когда водителю необходимо лишь один раз загрузить на карточку сумму залога, и тех расходов, которые несет необходимость осуществления контроля всех парковок муниципальной полицией, то очевидно, что действующая система значительно менее обременительна. Ясно, что невыполнение водителем своих обязанностей в связи с использованием парковки несравнимо с теми расходами средств налогоплательщиков, которые потребовались бы для осуществления контроля на всех парковках Pargi ja reisi. В случае возникновения вопросов при использовании системы, либо, если не открывается шлагбаум, всегда можно позвонить на таллиннский инфотелефон 14410 и попросить помощи», - подытожил он.

Подробную информацию об использовании системы Pargi ja reisi можно найти на данном сайте.