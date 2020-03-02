Из президентской гонки в США вышел самый молодой и необычный кандидат

38-летний бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич, боровшийся за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии США и победивший на кокусах в Айове, объявил о завершении своей президентской гонки. На прошедших праймериз в Южной Каролине Буттиджич не вошел в тройку лидеров, пишет Newsru.com.
Бывший вице-президент США Джо Байден набрал в этом штате 49% голосов, независимый сенатор Берни Сандерс - 19,5%, миллиардер и филантроп Том Стайер, занял третье место, после чего тоже заявил о прекращении предвыборной борьбы. Буттиджич занял четвертое место с 8% голосов. Таким образом, у демократов осталось шесть кандидатов.
CNN считает, что основная причина поражения самого молодого кандидата - проигранная борьба за голоса чернокожих избирателей и недостаточное финансирование его кампании. Буттиджичу ставили в вину увольнение афроамериканца с поста шефа полиции и дело белого полицейского, застрелившего в прошлом году темнокожего мужчину.
По данным CNN, во время своей кампании Буттиджич собрал более 80 млн долларов пожертвований, из них 25 млн - во втором квартале 2019 года. Однако в начале текущего года сумма пожертвований снизилась. По данным финансовых отчетов, доля привлеченных средств от частных лиц упала с 65% в 2019-м до 29% в январе 2020 года.
Буттиджич объявил о своем решении выйти из гонки накануне "супервторника", когда голосование пройдет сразу в 14 штатах, Американском Самоа и среди демократов за рубежом. Как ожидается, оно прояснит, кто от демократов составит конкуренцию на выборах действующему президенту США.
"Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну", - заявил Буттиджич сторонникам, признавшись, что решение далось ему нелегко.
Трамп, комментируя выход Буттиджича из гонки, предположил, что его голоса отойдут сонному Джо Байдену, что помешает выдвижению Берни Сандерса. Пока что Буттиджич не поддержал никакого конкретного кандидата демократов, но может сделать это перед "супервторником". 3 марта в списке для голосования впервые появится миллиардер Майкл Блумберг. От его результатов отчасти будут зависеть показатели таких умеренных кандидатов, как Байден.
Хотя кампания Буттиджича оказалась короткой, она запомнится своим стремительным взлетом, пишет The New York Times. На первых этапах он смог обойти своих маститых соперников, хотя весь его опыт в политике сводится к управлению четвертым по величине городом в Индиане. До этого Буттиджич служил в военно-морской разведке и принимал участие в войне в Афганистане. Он стал первым миллениалом и первым открытым геем, решившим побороться за президентский пост.