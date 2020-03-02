Андрей Титов: нет ничего хорошего, если закроются «Новости Эстонии» на ПБК

На прошлой неделе просочились слухи о скором закрытии латвийской новостной службы Первого Балтийского канала (ПБК), владельцем которого является холдинг Baltic Media Group (ВМА), пишет Rus.ERR со ссылкой на AK+.
Журналист «Радио 4» и ETV+, в недавнем прошлом главный редактор связанной с ВМА газеты «МК-Эстония» Андрей Титов объясняет, что даже если рижская студия ПБК закроется, у коллег в Эстонии есть техническая возможность делать выпуски новостей из таллиннской студии, откуда сейчас выходят в эфир утренние передачи: «Вопрос в другом, насколько это действительно завязано на финансах, и если мы начинаем рассуждать именно с этой точки зрения, то как раз закрытие новостной службы в условиях сокращения бюджета мне кажется наиболее обоснованным и целесообразным».
«В целом все это грустно, конечно, и плохо. По сути у нас есть сегодня только две новостные программы на русском языке - это "Актуальная камера" и "Новости Эстонии". Если не станет "Новостей Эстонии", - я сейчас оставляю за скобками все разговоры о том, на каком канале они выходят, какое влияние они могут иметь, кто платит там и так далее, это все совершенно неважно, - останется только одна программа», - сказал Анрей Титов, добавив, что не видит в этом ничего хорошего.